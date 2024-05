Bari, addio al politico e sindacalista Mimì Ranieri: aveva 93 anni

Mondo della politica Barese in lutto. È scomparso a 93 anni Mimì Ranieri, storico dirigente della sinistra barese, ex Pci e tra i fondatori a Bari del Pds oltre che sindacalista. A ricordarlo è stato il segretario regionale del Pd pugliese, Domenico De Santis, che con un post sui social ha voluto onorare la memoria di Ranieri.

“Mimì Ranieri non è più tra noi – ha scritto – è stato il baluardo della storia comunista barese. Operaio, segretario della CGIL Puglia, dirigente del PCI, del PDS e dei DS. Amico di Giorgio Napolitano e compagno di lotte di tanti grandi meridionali progressisti. È stato un maestro per intere generazioni, per me un punto di riferimento che lascia un vuoto incolmabile. L’ultimo saluto al compagno Mimì Ranieri si svolgerà lunedì 13 Maggio alle ore 16 presso la sede della CGIL Puglia in via Vincenzo Calace 4 a Bari. La camera ardente sarà allestita dalle ore 9 sempre in via Vincenzo Calace 4. Mimì è stato compagno infaticabile di lotte. In CGIL ha rivestito l’incarico di: SEGRETARIO GENERALE CGIL BARI, Segretario CGIL PUGLIA, Dirigente INCA PUGLIA e infine segretario SPI CGIL PUGLIA. Nel suo impegno politico è stato dirigente del Partito Comunista Italiano e tra i fondatori del PDS, dei DS e infine del PARTITO DEMOCRATICO. Riferimento di tante generazioni. Mimì è stato inoltre da sempre convinto promotore del Comitato per la Pace di Bari. Chi ha compagni non muore mai”, ha concluso.

