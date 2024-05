Comitato di Fratelli d’Italia preso di mira a Bari. Siamo in via Melo, presso il comitato in fase di allestimento. Sotto lo scacco dei “vandali” la foto della Premier Giorgia Meloni, sulla quale sono stati disegnati baffi e corna. A segnalarlo un cittadino. Non si tratta di un caso isolato, più volte nelle ultime settimane i comitati dei politici sono stati presi di mira, alcuni con vere e proprie offese nei confronti dei candidati.