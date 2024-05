Bari, fuochi d’artificio a rischio per San Nicola

I fuochi d’artificio sono in forse sia per questa sera sia per domani sera. Già il tradizionale lancio delle diane di questa mattina è saltato così come è saltato lo spettacolo che era già in programma dopo il sorteggio del motopeschereccio il 28 aprile. All’origine di questa modifica di programma un contenzioso tra il comitato organizzatore e la ditta che è stata incaricata.

Quest’anno lo spettacolo era affidato, come nel 2023, alla Emotion Fireworks di Gioia del Colle. Il momento dei fuochi (solitamente programmato per le 22) è da sempre molto atteso, ma negli anni sono aumentate le critiche soprattutto da parte dei proprietari degli animali a quattro zampe. Molto probabilmente quindi non ci saranno i due spettacoli previsti per le giornate di oggi e domani.