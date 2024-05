Bari, la città ricorda Aldo Moro: tutte le iniziative previste

La città ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato. In particolare domani, giovedì 9 maggio, nella giornata della memoria delle vittime del terrorismo, il sindaco Antonio Decaro interverrà alla cerimonia in ricordo del 46° anniversario dell’omicidio di Aldo Moro, ucciso nel 1978 dalle Brigate rosse dopo una lunga prigionia. La commemorazione, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro”, prevede due distinti momenti: alle ore 10 deposizione di una corona d’alloro dinanzi al monumento commemorativo dello statista pugliese in piazza Moro; alle ore 11 deposizione di una corona di alloro presso la lapide dedicata ad Aldo Moro e agli agenti della sua scorta, ubicata sulla facciata di Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele.

Prevista anche una commemorazione in memoria di Peppino Impastato. In occasione del 46° anniversario dell’omicidio dell’attivista e giornalista siciliano che dai microfoni di una radio locale denunciava senza paura l’oscenità del potere mafioso, alle ore 9.30 il presidente del Municipio V deporrà una corona di fiori presso il toponimo del giardino Impastato, a Catino. Alla cerimonia, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Giovanni Falcone, interverrà anche il presidente dell’associazione Corrado Berardi.