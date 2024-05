Bari, lavori nell’ex Cto: nuovo asfalto e un parcheggio per disabili

L’ex CTO a misura di utente e senza barriere. La ASL Bari in questi giorni sta completando l’intervento, grazie ad una serie di lavori effettuati dall’Area Tecnica, per rendere l’accesso alla struttura il più agevole possibile, compatibilmente con gli stringenti limiti imposti ad un edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza.

E’ stato completamente rifatto l’asfalto in tutto il perimetro interno e, ad uso esclusivo delle persone con disabilità o loro accompagnatori, è stato realizzato un parcheggio riservato chiuso con sbarra e dotato di servizio guardiania. Si è proceduto, inoltre, alla pulizia e sistemazione di tutte le aree verdi e di passaggio, pulizia caditoie e realizzazione di sistemi di drenaggio dell’asfalto, sistemazione dei varchi di accesso, destinazione funzionale di tutte le aree di parcheggio, con aumento dei posti riservati ai disabili e individuazione di posti per i mezzi aziendali. A stretto giro, l’intervento sarà ultimato con il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione di quella verticale.

Il progetto di risistemazione è finalizzato a rimuovere qualsiasi ostacolo o difficoltà all’esterno come già all’interno della struttura affinchè gli utenti tutti (ma anche i dipendenti), con disabilità o meno, possano usufruire dei servizi di riabilitazione posti al piano terra o accedere agli uffici ASL negli altri livelli.

E’ opportuno sottolineare che l’unica porzione di strada su cui non è stato possibile intervenire, i circa 50 metri che vanno da via Adriatico al perimetro interno ASL, è di competenza esclusivamente comunale – come da verifica effettuata dai nostri uffici. Per risolvere anche questa situazione, la ASL Bari ha già avviato un confronto con l’Amministrazione comunale, in particolare con la Polizia locale, e a breve sarà possibile stipulare una convenzione per poter regolamentare l’accesso e la viabilità in quel breve tratto di strada.