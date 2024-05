Bari, Romito incontra i commercianti di via Manzoni: “Rinascerà”

Dai contributi a tasso agevolato, sino al parcheggio interrato sotto piazza Garibaldi. Sono alcuni dei progetti che il candidato sindaco per il centrodestra, Fabio Romito, ha elencato nel corso dell’incontro tenutosi in mattinata, dove ha avuto modo di confrontarsi con i commercianti e i residenti di via Manzoni, via storica della città di Bari.

“Parlare con i commercianti e i residenti di via Manzoni per me non è una novità perché ci ho vissuto e so perfettamente i problemi che riguardano la zona – ha spiegato Romito – è una strada storica della nostra città che ormai è diventato un deserto, basti pensare alle vetrine chiuse che alla fine sono quasi la metà di quelle presenti su questa strada. Basti guardare il degrado che c’è in questi alberi che servono solo come ricettacolo di sporcizia. Ho in mente un progetto per via Manzoni, ma bisogna partire dalla viabilità, dai parcheggi. Per esempio uno dei parcheggi interrati da realizzare è certamente quello di piazza Garibaldi. Poi dovremo dare più opportunità a chi vuole intraprendere un’attività commerciale qui, anche utilizzando la leva fiscale e dobbiamo pensare ai problemi concreti dei commercianti. Solo dopo potremo immaginare un percorso di sviluppo e crescita per questa via. Adesso dobbiamo risolvere l’emergenza che è costituita dalle serrande chiuse”, ha concluso.