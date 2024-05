Comunali a Bari, sei le liste a sostegno di Laforgia

Saranno in totale sei le liste che sosterranno Michele Laforgia, uno dei due candidati del centrosinistra per la corsa a sindaco di Bari. Si tratta delle liste Bari Bene Comune, Bari Città d’Europa, Generazione Urbana, Laforgia Sindaco, Movimento 5 Stelle e Partito Comunista Italiano. “Liste selezionate con estrema cura – si legge in una nota – i cui componenti sono stati scelti tra i tanti cittadini che in questi anni e negli ultimi mesi hanno deciso di sposare un progetto: quello di una Bari migliore, più giusta, più verde, con più diritti. Liste che raccolgono i partiti, i movimenti e le associazioni che si riconoscono nel progetto e nel programma per la città di Bari di Michele Laforgia, candidato sindaco. La lista ‘Laforgia Sindaco’ raccoglie il mondo delle professioni, della società civile, di tutti quei cittadini che hanno scelto di mettersi a disposizione della politica per portare le loro competenze e professionalità”, conclude la nota.

Diversi i candidati, tra questi Roberto Voza, giuslavorista dell’Università di Bari, Alfredo Marchese, cardiologo, Angela Santoro, ginecologa, impegnata nel sociale e ancora l’operatore culturale Angelo Ceglie, ideatore e direttore artistico di diverse mostre e rassegne cinematografiche. Per ‘Bari Bene Comune’ ci sono invece l’assessore al welfare Francesca Bottalico e Sabino De Razza e Laura Marchetti, due candidati indipendenti di Rifondazione comunista. La lista del M5S accoglie invece i consiglieri comunali uscenti Antonello Delle Fontane e Italo Carelli. Nella lista del “Partito Comunista Italiano” ci sono invece Francesco Violante, professore dell’Università di Bari, Donata Albergo, militante storica del partito e pensionata, Nicola Ratano, attore e ancora l’operaia Emanuela Nasca, la cantante e musicista Loredana Savino e infine Franco De Mario, segretario regionale Pci. Infine, per Bari Città d’Europa in listqa ci sono Patrizia Dell’Acqua, avvocatessa, Loredana Massafra, bancaria e Antonia Vitale, educatrice.

Foto repertorio