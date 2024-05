Incidente stradale nel Brindisino, morta una 56enne

Una donna di 56 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 7 all’altezza di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. La donna era a bordo di una Fiat Stilo che si è scontrata con un furgoncino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.