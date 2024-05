Bari, il comitato di Vito Leccese va nei quartieri

Parte domani, venerdì 10 Maggio alle ore 10:00, dal quartiere San Paolo di Bari nei giardini di via Giuseppe de Ribera il tour elettorale #andiamoneiquartieri per Vito Leccese candidato sindaco. Nei prossimi giorni, il comitato elettorale si sposta nelle strade dei quartieri della città per raccontare i progetti realizzati in questi anni in città, presentare le nuove proposte programmatiche ed incontrare i cittadini. Si proseguirà fino al 26 maggio con 12 tappe caratterizzate dalla presenza del van elettrico e del gazebo del comitato in tour. Una grande bacheca graficizzata racconterà, municipio per municipio, i progetti realizzati dall’amministrazione comunale negli ultimi 10 anni ed i progetti in cantiere. Sarà possibile, inoltre, consegnare la propria idea per Bari. In alcune tappe (11 maggio a Carrassi, 12 maggio a Torre a Mare e 17 maggio a Poggiofranco) sarà attiva in diretta #radioandiamo, la web radio per ascoltare la voce dei cittadini e dei candidati consiglieri municipali. Le idee con la propria visione della città potranno essere inviate anche sul sito www.vito-leccese.it.

– 10 maggio ore 10:00 San Paolo – Piazza de Ribera

– 11 maggio ore 10:00 Carrassi – Parco 2 Giugno

– 12 maggio ore 11:00 Torre a mare – Piazza della Torre

– 15 maggio ore 10:00 Japigia – Mercato di Santa Chiara

– 16 maggio ore 10:00 San Pasquale – Piazza San Pasquale

– 17 maggio ore 20:00 Poggiofranco – Punto X

– 18 maggio ore 10:00 Santo Spirito – Piazza San Francesco

– 19 maggio ore 10:30 San Pio – Piazzetta Eleonora

– 20 maggio ore 18:30 Libertà – Piazza Risorgimento

– 21 maggio ore 10:00 Carbonara – Mercato di Via Vaccarella

– 24 maggio ore 10:00 Carrassi – Mercato di Santa Scolastica

– 26 maggio ore 10:00 Loseto – Parco Mizzi