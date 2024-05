Bari, San Nicola senza fuochi: “Presto uno spettacolo pirotecnico”

Quest’anno, a causa di un contenzioso con il fornitore, il Comitato “San Nicola” non è riuscito a organizzare lo spettacolo pirotecnico inserito nei festeggiamenti del Santo. Le voci si erano rincorse nelle ore precedenti poi un comunicato ufficiale di Matteo Siciliano, Coordinatore del Comitato. “Si tratta – si legge – di un inconveniente che ci rammarica anche perché questo spettacolo costituisce insieme un segno di devozione ed un appuntamento atteso ed apprezzato da pellegrini e baresi. Per questo, il Comitato “San Nicola” prende l’impegno con la cittadinanza di realizzare di qui a qualche giorno uno spettacolo sostitutivo. Sarà un’occasione di più per rinnovare il legame nei confronti di San Nicola. Chiediamo ai Baresi un po’ di pazienza e comprensione, e nel contempo un sostegno al Comitato “San Nicola” per assolvere all’impegno. In un mondo divorato dalle guerre e dal terrorismo, San Nicola invita a vedere segni di speranza e di vita attorno a noi, e a contribuire con audacia e coraggio nella costruzione della pace e della fraternità universale”.