Le frecce tricolori in Puglia, per la prima volta nei cieli di Trani

Domenica 12 maggio, per la prima volta a Trani, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà con uno spettacolo acrobatico completo nell’ambito del “Trani AirShow”. L’evento sarà arricchito, già nella mattinata dell’11 maggio, in Piazza del Plebiscito, da uno spazio espositivo in cui sarà allestito uno stand della Rivista Aeronautica per tutti i lettori più appassionati, uno stand dedicato alla Realtà Virtuale ed un simulatore di volo (fedele riproduzione di una vera cabina di pilotaggio di un MB339, l’aereo delle Frecce Tricolori), oltre ad uno stand dell’Opera Nazionale dei Figli degli Aviatori (ONFA) per una raccolta fondi in favore degli eredi dei caduti in servizio dell’AM.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale – nell’unica tappa al sud Italia per il 2024 – proporrà il suo programma acrobatico completo, poi presentato in tutte le esibizioni della stagione, che quest’anno prevede anche una serie di air show in Canada e negli Stati Uniti nell’ambito del North Atlantic Tour. Sarà possibile assistere alle acrobazie del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico a partire dalle ore 15.30 di domenica 12 maggio, nella zona del Santuario di Santa Maria di Colonna. Lo spettacolo della PAN sarà preceduto dal passaggio di un maestoso tricolore sull’area della manifestazione, trainato dall’elicottero militare HH139 del 15° Stormo – 84° Centro S.A.R. (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso), di base a Gioia del Colle (BA), che effettuerà anche una dimostrazione di recupero di un infortunato tramite l’utilizzo del verricello, e dal sorvolo di due Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle. Il giorno precedente, allo stesso orario e con le identiche modalità dello show ufficiale, saranno effettuate le prove generali senza l’utilizzo dei fumi colorati. Sabato 11, a partire dalle 18:00 nella sala consiliare di Palazzo Palmieri, sarà inoltre conferita la cittadinanza onoraria all’Aeronautica Militare, a cui farà seguito, alle ore 19:00 in Piazza Quercia, il concerto della Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea diretta dal 1° Luogotenente M° Nicola Cotugno, in collaborazione con l’accademia di tango “ASD PARA DOS TANGO” e lo studio di danza “SOUTH DANCE CENTER”.