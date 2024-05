Rotazione dei dirigenti della Regione Puglia, presentata la legge

“Abbiamo presentato oggi la proposta di legge per combattere ogni eventuale rischio di opacità nella pubblica amministrazione regionale, imponendo il rispetto del vigente piano anticorruzione e quindi la rotazione dei dirigenti con più di tre anni nello stesso incarico. Nell’ambito della profilassi contro ogni tentazione di disattendere gli impegni politici, la pdl è anche un post-it a Emiliano sulle sue parole sventa sfiducia pronunciate in Aula. Nel passaggio dalle parole ai fatti si misurano le persone e anche per questo chiediamo la decisione sulla pdl con urgenza”. Lo annunciano i consiglieri regionali Saverio Tammacco, capogruppo Per la Puglia, e Fabiano Amati, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente di Azione . “La proposta di legge – spiegano -ha un unico articolo e si pone le finalità d’attuazione del principio di rotazione dei dirigenti, garantendo la massima funzionalità e flessibilità, e limitando al massimo il rischio corruttivo. Per questo l’incarico di dirigente nello stesso servizio non potrà eccedere la durata perentoria di tre anni”. “Non sono ammesse deroghe al principio di rotazione, se non per il tempo massimo e non prorogabile di 30 giorni, nel limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti in servizio e per eccezionali fattori organizzativi puntualmente motivati”.