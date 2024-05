San Nicola senza fuochi, Forza Italia Bari: “Responsabile Decaro”

“Le polveri bagnate dell’Amministrazione Decaro mietono un’altra vittima. La più illustre. Ci auguriamo l’ultima. San Nicola. La festa del santo patrono della Città, infatti, quest’anno è stata privata del tradizionale rito dei fuochi d’artificio, che si rinnovava ininterrottamente da 40 anni”. Così in una nota Forza Italia Bari che protesta per “l’inefficienza di un governo cittadino di centrosinistra che si dimostra incapace anche di organizzare uno spettacolo pirotecnico. E chiede i motivi per i quali una tradizione così bella, importante, amata e attesa da centinaia di migliaia di cittadini e turisti quest’anno ha fatto flop”, continua la nota.

«Il sindaco spieghi cos’è accaduto – dichiara Giuseppe Carrieri, coordinatore vicario di Forza Italia Bari –. Vogliamo sapere se fosse al corrente del disguido. E se questo sia nato, come sembra, da incapacità, improvvisazione o trascuratezza della macchina amministrativa comunale, che dovrebbe sostenere il comitato organizzatore e coordinarsi con esso. C’è stato un problema burocratico, amministrativo o economico? Cosa ha fatto il sindaco per rimediare? E, se il problema è stato economico, perché Decaro, per evitare alla Città di Bari questa umiliazione, non ha saldato foss’anche di tasca propria il conto all’azienda Emotion Fireworks di Gioia del Colle, che gli organizzatori, secondo voci di stampa, non avrebbero pagato?».

«In assenza di giustificazioni fondate – conclude Carrieri – riterremo il sindaco e la giunta di centrosinistra direttamente responsabili di questo ennesimo fallimento. Nel qual caso, sarebbero auspicabili quanto meno le loro scuse, per il danno arrecato ai Baresi, per aver interrotto una tradizione e uno spettacolo organizzato da oltre 40 anni».