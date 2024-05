Angelina Mango: entusiasmo e applausi all’Eurovision

Track da ascoltare durante la lettura: “La noia” – Angelina Mango

Tra tanto entusiasmo e altrettanti applausi, Angelina Mango, vincitrice di questa edizione del Festival di Sanremo, si è esibita ieri sera all’Eurovision Song Contest.

Anche quest’anno, l’evento si svolge a Malmo, in Svezia e in totale ci sono 37 Paesi in gara.

Angelina si è esibita ieri per la prima volta, anche se è già in finale di diritto come i cantanti di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, i cosiddetti Big Five , ovvero coloro che negli anni hanno partecipato più attivamente alla manifestazione, anche dal punto di vista economico, inclusa anche ovviamente la Svezia, cioè il Paese ospitante.

Il brano, “La noia” è forte, dinamico proprio come lei, e combina sonorità contemporanee internazionali a quelle più tradizionali, spaziando dalla cumbia messicana alla musicalità tipica dei Balcani.

L’energia sprigionata dalla cantante e dal brano è in netta contrapposizione con il titolo dello stesso. Ed ecco che il brano sembra svelare la concezione della vita, un alternarsi di momenti e sentimenti positivi e negativi, un caos, una vita in cui se il vuoto della noia appesantisce, la gioia e la danza, in contrapposizione servono ad alleggerirla.

Per questa esibizione all’Eurovision, Angelina ha scelto un look ispirato all’estetica e-girl, da ragazza elettronica ma anche social, una tuta effetto seconda pelle con disegni all’henné come se fossero realizzati direttamente sul corpo. Per il make- up, cat eye intenso e luminescenze champagne sulla palpebra.

Scenografie a tema tra rose e un trono di rami intrecciate, e corpo di ballo, hanno certamente reso ancora più magica l’esibizione della giovane artista.

A Malmo il brano ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione, adesso non ci resta che aspettare la finale di domani!