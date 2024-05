Bari, al via la pulizia delle spiagge: assunti 42 operatori

Sono 42, in totale, gli operatori J – attinti dalla graduatoria delle selezioni svoltesi nel 2022 – che saranno impegnati nei servizi estivi che Amiu Puglia garantirà sui tratti di costa balneabile, non affidata in concessione.

Questa mattina, i primi 17 operatori hanno firmato i contratti di assunzione e saranno in servizio fino al 14 settembre; un altro gruppo, composto da 9 unità, entrerà in servizio dall’1 giugno e ugualmente sarà impegnato fino al 14 settembre; un ulteriore terzo gruppo, infine, sarà impegnato dal 15 giugno al 31 agosto. I contratti sono tutti a tempo determinato e a tempo parziale (24 ore settimanali).

Gli interventi copriranno quasi 16 km di costa, dal confine con il comune di Mola di Bari fino all’ex Lucciola a Santo Spirito, comprendendo, dunque, anche la spiaggia di Pane e pomodoro e il Waterfront di San Girolamo. Il primo step (fase preparatoria) prevede una pulizia straordinaria e andrà avanti per 22 giorni, articolandosi nella raccolta di rami, rifiuti minuti e ingombranti spiaggiati; la rimozione di biomasse spiaggiate in zone dove non è possibile l’utilizzo di mezzi meccanici; il diserbamento manuale e meccanico; la raccolta di siringhe e la messa in sicurezza di rifiuti pericolosi per le successive operazioni di rimozione; l’installazione di 300 trespoli con relativo sacchetto.

Ci sarà poi un secondo step (fase intermedia) che sarà svolto nelle prime due settimane di giugno e di settembre e che si articolerà nello svuotamento dei trespoli con sostituzione dei sacchi e nella pulizia manuale del litorale, con raccolta dei rifiuti minuti.

Il terzo step (servizio estivo ordinario), durerà dal 15 giugno al 31 agosto, con passaggio giornaliero degli addetti impegnati nello svuotamento dei trespoli, nella sostituzione dei sacchi e nella pulizia manuale del litorale con raccolta di rifiuti minuti. E’ anche previsto un servizio pomeridiano, dedicato al Waterfont di San Girolamo.

“Amiu Puglia spa, d’intesa con l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per i servizi estivi dedicati alle spiagge cittadine – spiega la presidente Antonella Lomoro – con l’impiego di una forza lavoro specifica, che si dedicherà esclusivamente a garantire la pulizia, il decoro e la piena fruibilità della nostra costa. Un grande sforzo che permetterà la frequentazione delle spiagge in sicurezza sia per i cittadini che per i tanti visitatori e turisti che arriveranno a Bari nelle prossime settimane. Dopo la fase preparatoria e quella intermedia, andremo a pieno regime dal 15 giugno e fino alla fine di agosto, garantendo, successivamente, altre due settimane di servizi, così da arrivare alla metà di settembre, coprendo completamente la stagione estiva”.