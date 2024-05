Bari batte il Brescia 2-0 al San Nicola e va ai playout

Il Bari vince 2-0 con il Brescia e si guadagna l’accesso ai playout, fuggendo dalla retrocessione diretta in C. Prima il vantaggio al 25esimo con Sibilli nel primo tempo e poi all’13esimo del secondo tempo con Di Cesare. Il Bari è andato anche vicino al terzo gol con un tiro di Sibilli dalla distanza, ma il portiere Lezzerini è riuscito a deviare.

Il Bari di mister Federico Giampaolo ha ospitato questa sera sul terreno del San Nicola il Brescia guidato da mister Maran. Giampaolo ha optato per un 4-2-3-1 schierando davanti a Pissardo, Pucino a destra, Ricci a sinistra con Di Cesare e Vicari centrali; in mediana spazio a Benali in coppia con Maiello mentre davanti Achik, Acampora e Sibilli ad agire alle spalle di Nasti punta centrale. Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA). Dopo la vittoria con il Brescia il Bari si giocherà la permanenza in Serie B con la Ternana.

Poco prima dell’inizio della partita durante sarebbero stati feriti quattro agenti di polizia, pare durante uno scontro con la tifoseria ospite. Sono stati portati al Di Venere.

(foto ssc bari)