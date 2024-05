Bari, cede scavo Aqp: chiuso tratto via Gentile

Questa mattina, nel cantiere di AQP in corso su via Gentile, si è verificato un cedimento sul fronte dello scavo, che non ha provocato alcun danno alle persone. Sul posto sono prontamente intervenuti tecnici della ripartizione IVOP e agenti della Polizia locale per effettuare una valutazione dei rischi e delle misure da adottare a tutela della pubblica sicurezza. Pertanto, a partire da ora e fino a lunedì compreso, il tratto di via Gentile tra via Toscanini e via Loiacono sarà chiuso al traffico per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello scavo. Per consentire ai dipendenti regionali di raggiungere il palazzo della Regione Puglia saranno utilizzate entrate e uscite alternative. (foto repertorio)