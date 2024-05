Bari, dal Trullo al Reef: un’estate ancora con i ruderi sul lungomare

I baresi neanche per questa estate riusciranno a “liberarsi” dai ruderi sul lungomare, da nord a sud. L’ex lido Il Trullo è stato affidato già lo scorso anno alla Zen srl, società che gestisce la spiaggia Baia Verde di Gallipoli, ma i lavori devono ancora iniziare. E’ in corso la conferenza di servizi per validare il progetto con i pareri dei singoli enti coinvolti. Gli interventi potrebbero quindi partire non prima dell’estate. Il progetto prevede la realizzazione di un ristorante e bar con tavolini e sedie anche all’esterno, di un’area comune attrezzata per il gioco e lo svago, spazio riservato ad ombrelloni, sdraio e lettini, cabine, bagni, docce, piazzola di sosta all’ombra per i diversamente abili, pedane in legno e camminamenti in grado di garantire piena accessibilità dell’intera area, solarium. Al posto delle cabine verranno posizionate piccole strutture di facile rimozione in legno e teli ombreggianti. Tutte le strutture saranno poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare e saranno corredate da elementi di arredo verde. Lo stabilimento balneare sarà dotato di un impianto di allarme manuale antincendio e di un impianto di illuminazione d’emergenza.

C’è da attendere anche per il Reef sempre sul lungomare a sud. La commissione dovrebbe procedere con l’aggiudicazione definitiva entro il mese di maggio: tre le offerte pervenute, Biancofiore Srl, pizzeria Borgo Antico, Burrata Bar srl. Qui il nuovo concessionario dovrà destinare l’esercizio sempre ad attività di bar e ristorazione con un canone annuo posto a base di gara di 13.604,74 euro. La durata della concessione prevista va da un minimo di 12 a un massimo di 15 anni.

Niente da fare invece per l’ex Mitiladriatica, il rudere sul lungomare di Santo Spirito che il Comune ha tentato già per due volte di mettere a bando, ma senza successo. Anche l’ultimo bando è andato deserto.