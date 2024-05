Bari, domenica Bimbimbici: stop alle auto al passaggio dei ciclisti

Domenica 12 maggio torna “Bimbimbici”, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa in molte città italiane da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal “bike2school”.

A Bari la manifestazione si svolgerà, domenica 12 maggio, con la partenza di 3 diversi bicibus dai seguenti capolinea:

ore 8.45 Prato La Gemma – Carbonara

ore 8.45 Stazione metropolitana Tesoro – San Paolo

ore 8.45 Chiesa San Marco – Japigia

L’arrivo è previsto presso il parco cittadino di Punta Perotti, alle ore 11 circa, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Bari. Tutti i bicibus saranno seguiti e assistiti, oltre che dai soci dell’associazione, anche dalla Polizia locale e dallle associazioni LeZZanzare e Scuola di ciclismo Franco Ballerini. I percorsi saranno, inoltre, assistiti dalle ambulanze della OER.

Giunti a Parco Perotti, bambini e ragazzi avranno un’ora a disposizione per divertirsi con l’animazione del gruppo Tou.Play e con i percorsi di abilità di Sportogether Bari. Poi, partiranno i percorsi di ritorno, che seguiranno al contrario i tragitti dell’andata, sempre con l’assistenza della Polizia locale. La partecipazione è gratuita, ma chi lo volesse potrà acquistare un kit-evento al costo di 5 euro presso Parco Perotti.

Quest’anno, per festeggiare la 25° edizione, tornerà il concorso cittadino di disegno per bambini e ragazzi abbinato alla manifestazione, con il tema “La bicicletta è per tutti”, scelto con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul ruolo della bicicletta nel favorire la socializzazione dei più giovani.

La manifestazione, organizzata dall’associazione FIAB Bari – Ruotalibera, costituisce la conclusione di un anno di attività totalmente gratuite avviate con la Settimana Europea della Mobilità e svolte presso le scuole con il programma “Pedalare in sicurezza”, laboratorio di mobilità sostenibile rivolto a studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, finalizzato a educare ragazze e ragazzi al corretto uso della bicicletta, attraverso alcuni incontri frontali, e a evidenziarne i vantaggi a tutti i livelli.

Limitazioni al traffico e alla viabilità:

La Polizia locale ha predisposto un’ordinanza per consentire il regolare svolgimento della manifestazione.

L’ordinanza prevede, per il giorno 12 maggio 2024, le seguenti limitazioni:

dalle ore 09.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui seguenti percorsi:

Corsa 1 – Partenza da “Prato La Gemma Carbonara ” (Palazzetto dello Sport): via De Curtis, via Quaranta, via Donadonisi, via Ospedale di Venere, via G. Petroni, via Calvario, via Mitolo, via Bartolo, via N. Dell’Andro, via Dioguardi, via De Laurentis, via Kennedy, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

– ” (Palazzetto dello Sport): via De Curtis, via Quaranta, via Donadonisi, via Ospedale di Venere, via G. Petroni, via Calvario, via Mitolo, via Bartolo, via N. Dell’Andro, via Dioguardi, via De Laurentis, via Kennedy, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti; Corsa 2 – Partenza da “Fermata Metro Tesoro ”: via Lonero, via Bonomo, strada rurale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via don C. Franco, strada S. Girolamo, via Van Westerhout, via Casavola, via Respighi, via Mascagni, via Portoghese, largo Pacha, via Bisignani, viale Orlando, complanare Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, Parco Perotti;

– ”: via Lonero, via Bonomo, strada rurale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via don C. Franco, strada S. Girolamo, via Van Westerhout, via Casavola, via Respighi, via Mascagni, via Portoghese, largo Pacha, via Bisignani, viale Orlando, complanare Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, Parco Perotti; Corsa 3 – Partenza da “Chiesa S. Marco”: via Caldarola, via Peucetia, via Corrubia, trav. I Peucetia, via Caduti Partigiani, via Salapia, via Peucetia, via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

dalle ore 12, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il divieto di circolazione sui seguenti percorsi:

Corsa 1 : Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, viale Einaudi, viale De Laurentis, via Dioguardi, via Dell’Andro, via Bartolo, via Mitolo, via Calvario, via G. Petroni, via T. Liuzzi, via Donadonisi, via Quaranta, via De Curtis, arrivo a “Prato La Gemma Carbonara”.

: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, viale Einaudi, viale De Laurentis, via Dioguardi, via Dell’Andro, via Bartolo, via Mitolo, via Calvario, via G. Petroni, via T. Liuzzi, via Donadonisi, via Quaranta, via De Curtis, arrivo a “Prato La Gemma Carbonara”. Corsa 2 : Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Bisignani, largo Pacha, via Portoghese, via Mascagni, via Respighi, via Casavola, via Van Westerhouth, lungomare IX Maggio, strada rurale Torrente Balice, via Bonomo, via Lonero, arrivo a “Fermata Metro Tesoro”.

: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Bisignani, largo Pacha, via Portoghese, via Mascagni, via Respighi, via Casavola, via Van Westerhouth, lungomare IX Maggio, strada rurale Torrente Balice, via Bonomo, via Lonero, arrivo a “Fermata Metro Tesoro”. Corsa 3: Parco Perotti, via Ballestrero, corso Sonnino, via Cardassi, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, via Peucetia, via Caldarola, arrivo a “Chiesa San Marco”.

Infine, Amtab informa che potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.