Elezioni a Bari, prima lista consegnata: 5 i candidati sindaco

E’ ‘Sciacovelli sindaco-Ci piace!’ la prima lista consegnata al Comune di Bari per le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi, quando sarà rinnovata l’amministrazione comunale. Oltre all’aspirante sindaco Nicola Sciacovelli, in campo ci sono Sabino Mangano, ex M5s, con la lista Oltre; Michele Laforgia, con sei liste, sostenuto anche da M5s e Si; Vito Leccese, otto liste, appoggiato anche da Pd, Verdi e Azione; Fabio Romito, dieci liste, candidato unitario del centrodestra. Complessivamente gli aspiranti consiglieri comunali saranno circa 850. Le liste possono essere consegnate oggi fino alle 20 e domani dalle 8 alle 12.