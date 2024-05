Le Frecce salutano il lungomare di Bari, ma senza tricolori

Sono atterrate all’aeroporto Karol Wojtyła alle 11 e 45, le frecce tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. Le frecce, dirette dal tenete colonnello Massimiliano Salvatore, prima di stazionare in aeroporto hanno sorvolato il lungomare di Bari dal Porto alla spiaggia di Pane e pomodoro. Solo un saluto al capoluogo prima di sostare in attesa dell’esibizione prevista domenica 12 maggio a Trani.

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia. Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo esibizioni tutto l’anno.

(Foto archivio)