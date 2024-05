A Trani parte il weekend delle frecce tricolori: oggi le prove

E’ iniziato il fine settimana che regalerà alla città di Trani uno straordinario appuntamento con la storia. Per la prima volta la città sarà teatro della manifestazione aerea della pattuglia nazionale acrobatica delle Frecce Tricolori, evento a cura di Aero Club Bari, Città di Trani e Aeronautica Militare in programma domenica 12 maggio sul lungomare Cristoforo Colombo a partire dalle ore 15.30. Oggi ci sono state le prove che hanno già tenuto i cittadini con il naso all’insù.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale – nell’unica tappa al sud Italia per il 2024 – proporrà il suo programma acrobatico completo, poi presentato in tutte le esibizioni della stagione, che quest’anno prevede anche una serie di air show in Canada e negli Stati Uniti nell’ambito del North Atlantic Tour. Sarà possibile assistere alle acrobazie del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico a partire dalle ore 15.30 di domenica 12 maggio, nella zona del Santuario di Santa Maria di Colonna. Lo spettacolo della PAN sarà preceduto dal passaggio di un maestoso tricolore sull’area della manifestazione, trainato dall’elicottero militare HH139 del 15° Stormo – 84° Centro S.A.R. (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso), di base a Gioia del Colle (BA), che effettuerà anche una dimostrazione di recupero di un infortunato tramite l’utilizzo del verricello, e dal sorvolo di due Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle.

