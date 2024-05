Bari, al “Villaggio del Gusto – Cab edition” premi per il sociale

Nell’ambito della decima edizione del Villaggio del Gusto – CAB Edition, l’iniziativa promossa dall’associazione De gustibus vitae per valorizzare le birre artigianali e lo street food di qualità, domenica 12 maggio, a partire dalle ore 19, in largo Giannella, è in programma l’assegnazione dei premi “Villaggio del giusto 2024”, intitolato alla figura di Pino Tulipani, primo garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020, storicamente impegnato in favore delle persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali e protagonista di numerose battaglie in difesa delle persone fragili. A essere insigniti del riconoscimento “Villaggio del Giusto”, ideato in collaborazione con LeZZanZZare e altre associazioni attive nel sociale, saranno: birrificio SBAM – Social Brewery Alta Murgia – Campo dei Miracoli coop. sociale – Poggiorsini (BA), birrificio Birra Pugliese – Leverano (TA), birrificio Iacobus – associazione Boccale Solidale – Bitetto (BA), Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” – Andria (BT), Kalipè coop. sociale – Conversano (BA) e associazione Help A.T.T. – Bari.

Inoltre, speciali riconoscimenti per l’impegno nella diffusione dei valori di inclusione e legalità saranno consegnati a: don Angelo Cassano (sacerdote e referente regionale dell’associazione Libera), Lorenzo Moretti (Fondazione Ciao Vinny), Maurizio Galeazzi (vice questore della Polizia di Stato), Consiglia Margiotta (Croce Rossa Italiana di Bari), Veronica D’Auria (UISP Bari) e Serena Ambrosi (associazione Seconda Mamma). Alla premiazione interverrà il sindaco di Bari.