Elezioni a Bari, Laforgia presenta i candidati ai municipi

Il candidato sindaco di parte del centrosinistra e dei Cinque Stelle, Michele Laforgia ha annunciato oggi i candidati presidenti ai municipi. Ecco chi sono:

Nicola Biancofiore, 48 anni, insegnante, professore di sostegno nelle scuole superiori. Educatore nelle periferie, impegnato nelle lotte per i diritti civili. Consigliere Municipale per cinque anni nel Municipio 1, presidente della Commissione welfare e fino ad oggi consigliere delegato del sindaco Antonio Decaro per i diritti civili.

Da sempre impegnato nella rinascita delle periferie.

Giacinto Lisco, 61 anni, professore di scuola superiore, insegna negli istituti alberghieri. In politica da sempre, ha all’attivo diverse legislature come consigliere circoscrizionale e municipale. Il suo desiderio è che gli orti urbani in città e quelli condominiali, siano uniti in un’unica rete ecocompatibile ed ecosostenibile.

Consigliere ortista, ha in affido un piccolo orto in città dove coltiva verdure di stagione, tutto biologico ed ecosostenibile. Ama il verde e per hobby partecipa alle attività di una comunità empatica e sostenibile che ha riqualificato una discarica creando un orto urbano.

Padre di due figlie, sua figlia Virginia è candidata al comune con la lista Generazione Urbana. L’altra, Sonia, è filosofa e vive a Padova dove conduce dei filolab e si diletta nella scrittura.

Chiara Riccardi, 37 anni, laureata in Educazione professionale con il massimo dei voti, lavora nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità, ha lavorato come educatrice in un centro diurno per disabili adulti, oggi dipendente AMIU Puglia.

Madre di 4 figli.

Nata e cresciuta nel quartiere San Paolo di Bari, consigliera uscente, fa parte della commissione Politiche sociali e Culturali in cui ha svolto un ruolo di opposizione costruttiva, sempre con lo sguardo rivolto al bene comune.

Sogna che nascere in un quartiere di periferia possa offrire le stesse opportunità culturali e di servizi di chi vive al centro della città.

Giusi Giannelli, 65 anni, laurea in Scienze della Formazione, formatrice, esperta di processi e progetti formativi rivolti sia a giovani che a persone più adulte.

Ha un figlio e un nipote.

Oltre all’attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio, le sue aree di competenza sono le cosiddette soft skills (sviluppo delle competenze relazionali, team building e team working), l’Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile e le Pari Opportunità

Per più di vent’anni ha fatto parte del Centro Cultura e Documentazione delle Donne di Bari.

Oggi fa parte di un’associazione culturale che oltre alla promozione della lettura attraverso la presentazione di libri, organizza visite alle biblioteche e tour letterari con la guida di un autore o autrice.

Fa parte dell’associazione politico culturale La Giusta Causa, e il suo impegno politico è sempre stato a sinistra

Femminista da sempre, ha attraversato l’evoluzione e le pratiche politiche del movimento delle donne dagli anni Settanta ad oggi. Fa parte del movimento NUDM, Non Una Di Meno, Donne in Nero in difesa della pace e per la promozione del dialogo e della convivenza fra i popoli.

Mariarita Blasi, 50 anni, avvocata minorile che si occupa di disagio dei minori, legato alla povertà ambientale, impegnata nel sociale, progetto EQUAL per il recupero delle donne della periferia.

La sua passione sono il cinema e la lettura, viaggiare, conoscere la realtà dei popoli dei luoghi visitati, ha grande cura e amore per gli amici e la sua grande famiglia.

Ha una figlia, Emma, di 14 anni.