Elezioni a Bari, Romito presenta i candidati ai 5 municipi

Il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito, ha annunciato oggi i candidati presidenti ai municipi. Ecco chi sono:

Nel primo municipio sarà in campo Nicolò Cassano, figlio dell’ex sottosegretario e senatore Massimo, in rappresentanza di Udc-Prima l’Italia.

Nel Municipio 2 in corsa la consigliera municipale di Fdi Virna Ambruosi. Per il Municipio 3 il centrodestra schiera il vicepresidente uscente Filippo Colonna (Noi Moderati) . Nel 4 si punta su Matteo Colapietro (Forza Italia). Infine, per il Municipio 5 la candidata è l’avvocato Krizia Colaianni (Fdl).