Lavori a Molfetta e Modugno, prevista interruzione idrica

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi di manutenzione straordinaria della condotta di corso Umberto I e Corso Cavour di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato di Modugno (BA). Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 14 maggio 2024 in parte dell’abitato di Modugno (BA), in particolare:

nella zona ricompresa tra corso Umberto I, corso Cavour, via Squadrilla, via Ravanas, e via Le Lamie;

in via Montello;

in via Gorizia, nel tratto tra via Ravanas e via Angarano;

in corso Cavour, nel tratto tra via Squadrilla e via Stella;

in Piazza Garibaldi, dal civico n. 33 al n. 59 e dal civico n. 64 al n. 71.

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Lavori di manutenzione anche a Molfetta (BA). Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 15 maggio 2024 nella zona sud ovest dell’abitato di Molfetta (BA), che si sviluppa a monte della ferrovia da via Terlizzi verso Bisceglie.

La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 24:00. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.