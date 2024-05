Rubano auto ad anziano, arrestato uno dei rapinatori a Trani

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, congiuntamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, hanno proceduto nei giorni scorsi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, su disposizione del Gip presso il Tribunale di Trani, nei confronti di un soggetto andriese di 45 anni, già gravato da numerosi precedenti, individuato quale presunto autore di rapina di autovettura. L’attività di indagine è nata nel settembre dello scorso anno, a seguito della rapina di un’autovettura nel centro di Trani, allorquando un uomo, allo stato in corso di identificazione, ha strattonato un anziano uomo con veemenza, facendolo rovinare per terra, impossessandosi della sua vettura e ponendosi alla guida della stessa, seguito da un complice.

Intercettati da una pattuglia del Commissariato di Via Sant’Annibale Maria di Francia, il complice, poi identificato nell’odierno arrestato, ha posto in essere manovre pericolose con il preciso intento di ostacolare l’intervento del personale delle Forze di polizia che, nella circostanza, si era posto all’inseguimento. A seguito di mirate indagini si è giunti all’identificazione del soggetto, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per risalire dall’identità del complice. Il rapinatore andriese è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.