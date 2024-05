Turismo, dalla natura incontaminata alla storia: ecco Noci

Immerso tra le colline delle Murge meridionali, Noci si erge come un gioiello nascosto, affascinante nella sua semplicità e ricco di storia. Questo incantevole borgo pugliese, situato a metà strada tra le città di Bari e Taranto, incanta i visitatori con la sua atmosfera senza tempo, fatta di abitazioni pittoresche e masserie secolari che arricchiscono il paesaggio.

Una storia antica e ricca di fascino



Le radici di Noci affondano nel VI secolo, quando nacque come cittadella militare. Nel corso dei secoli, la sua storia si intrecciò con dominazioni normanne e sviluppi urbani che fecero di questo luogo un crocevia culturale e artistico. Un simbolo tangibile di questo passato glorioso è la torre normanna, oggi campanile della Chiesa Matrice di Santa Maria della Natività, che ancora si erge fieramente nel centro storico di Noci.

Centro storico, il cuore pulsante del borgo



Il cuore pulsante di Noci è il suo incantevole centro storico, un labirinto di viuzze che invitano a perdersi tra l’architettura antica e il fascino del passato. La Chiesa Matrice di Santa Maria della Natività è una tappa imprescindibile, con la sua facciata tardo-gotica e il fonte battesimale policromo trecentesco che raccontano secoli di storia. La Torre dell’orologio, risalente all’Ottocento, domina l’orizzonte del borgo e offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante. Ma è nelle gnostre, quei piccoli cortili aperti che si affacciano sulle strade del centro storico, che si cela il vero spirito di Noci. Questi angoli pittoreschi, testimoni del passato rurale del paese, sono ora luoghi di incontro e socializzazione, soprattutto durante il periodo autunnale. Noci incanta con la sua semplicità e la sua autenticità, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso le sue strade acciottolate e i suoi tesori storici. Con il suo patrimonio culturale ricco e la sua ospitalità calorosa, questo borgo pugliese si conferma come una destinazione imperdibile per chi desidera scoprire il cuore autentico della regione che sa sorprendere con peculiarità ad ogni tappa.

Tra folklore e tradizioni culinarie e non: gli eventi da non perdere



Noci si anima particolarmente tra ottobre e novembre, quando celebra due dei suoi eventi più importanti. “Bacco nelle gnostre” trasforma le stradine del centro storico in un tripudio di vino novello e castagne, invitando residenti e visitatori a condividere momenti di convivialità e gioia. Poi, a dicembre, è la volta di “Pettola nelle gnostre e cioccolato in sagra”, un festival enogastronomico che celebra i sapori autentici di Noci. Le pettole, dolci fritti tradizionali, diventano le protagoniste di questo evento, accompagnate dal profumo seducente del cioccolato che si diffonde per le vie del centro storico.

Foto Facebook Comune di Noci