Bari, mangiano e vanno via senza pagare: l’appello social

Consumano cibo per piu di 100 euro e vanno via senza pagare. È accaduto bel bar Riviera sul lungonare. A denunciare l’accaduto lo stesso proprietario sui social, pubblicando anche le foto dei due. “Purtroppo oggi queste due persone hanno avuto la furbizia e la scaltrezza di mangiare e bere per poi andarsene senza pagare il conto. Abbiate il coraggio di venire e saldare”, si legge sui social.