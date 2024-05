Cucina, alleata della salute: in tavola la curcuma

Ricca di proprietà benefiche per la salute e alleata del sistema immunitario, in tavola oggi portiamo la curcuma. Si tratta di una spezia dal colore vivo che offre moltissimi benefici all’organismo. Ma andiamo per gradi. In primis, la curcuma contiene appunto curcumina, un potente composto con proprietà antiinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e ad alleviare i sintomi di condizioni come l’artrite. Grazie alla presenza di antiossidanti, la curcuma può inoltre contribuire a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, proteggendo le cellule dai danni ossidativi. Ma non è finita qui, tradizionalmente usata per favorire la digestione, la curcuma può aiutare a stimolare la produzione di bile, migliorando così il processo digestivo e riducendo i sintomi di gonfiore e gas.

Inoltre, diversi studi suggeriscono che la curcumina possa avere effetti benefici sul sistema immunitario, aiutando il corpo a difendersi da infezioni e malattie e, infine, inserire la curcuma nelle proprie pietanze potrebbe avere effetti positivi sul cervello in particolare sulla riduzione del rischio di malattia neuro degenerative. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Curry di verdure con curcuma e cocco



In una padella, scaldare l’olio di cocco a fuoco medio. Aggiungere la cipolla, l’aglio e lo zenzero e cuocere per circa 5 minuti, finché la cipolla non diventa traslucida. Aggiungere le carote, un peperone e tre zucchine alla padella e cuocere per altri 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere il latte di cocco, la polvere di curry e la curcuma. Mescolare bene per combinare gli ingredienti. Portare il curry ad ebollizione, poi ridurre il fuoco e lasciarlo cuocere a fuoco lento per circa 15-20 minuti, finché le verdure non diventano tenere. Assaggiare e aggiustare di sale e pepe, se necessario. Servire il curry caldo, guarnendo con coriandolo fresco.

Risotto alla curcuma con gamberi e zucchine



In una pentola, scaldare un po’ di olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e l’aglio e cuocere finché non saranno ammorbiditi. Aggiungere il riso alla pentola e tostarlo leggermente per circa 2 minuti, mescolando di tanto in tanto. Versare il vino bianco nella pentola e lasciarlo evaporare, mescolando continuamente. Aggiungere le zucchine e la curcuma al riso e mescolare bene. Aggiungere gradualmente il brodo vegetale bollente, un mestolo alla volta, mescolando continuamente e lasciando assorbire il brodo tra ogni aggiunta. Nel frattempo, in una padella separata, cuocere i gamberi in un filo d’olio d’oliva per 2-3 minuti per lato, finché non diventano rosa e ben cotti. Una volta che il riso è cotto al dente e ha raggiunto una consistenza cremosa, aggiungere i gamberi al risotto e mescolare delicatamente. Assaggiare e aggiustare di sale e pepe, se necessario. Servire il risotto caldo, guarnendo con prezzemolo fresco.

Foto Freepik