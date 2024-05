Elezioni a Bari, Romito: “Centrodestra con voglia di cambiare le cose”

“Ringrazio tutti i partiti della coalizione per la disponibilità, l’energia e la passione che ci stanno mettendo in questa campagna elettorale, non mi hanno mai fatto sentire solo sin dal primo giorno. La presenza di Maurizio Gasparri oggi ne è la testimonianza, domani ci sarà il ministro Salvini e continueremo con altri autorevoli esponenti di governo che vogliono far sentire a Bari la presenza di un centrodestra che ha voglia di cambiare le cose”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Bari, Fabio Romito, a margine dell’incontro con il senatore Maurizio Gasparri.