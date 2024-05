Frecce Tricolori affascinano Trani. Disagi per i rientri in treno

Migliaia di persone oggi con il naso all’insù per lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Trani.

La giornata si è aperta all’insegna dello sport. In piazza Quercia dalle 9:30 alle 12:30 ci sono state esibizioni di fitness, danza e arti marziali.

Alle ore 15:30 spazio all’apertura della manifestazione dell’Air show acrobatico sul Lungomare Cristoforo Colombo. Dalle ore 16.00 in poi il passaggio della bandiera tricolore accompagnato dall’Inno nazionale con Elicottero HH139 del gruppo dell’84° Centro SAR di Gioia del Colle, l’esibizione Autogiro a cura dell’Aero Club Bari con il comandante Giuseppe Casalino (ore 16:05), le demo degli assetti aeronavali del reparto operativo con l’elicottero della Guardia di Finanza (ore 16:15), il sorvolo degli Eurofighter del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (ore 16:35), la dimostrazione con Elicottero HH139 dell’ 84° Centro SAR di Gioia del Colle (ore 16:40).

Alle ore 17:00 le acrobazie mozzafiato, gli Aermacchi MB-339A della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.

Gran finale in piazza Quercia con il concerto alle ore 20:00 del Duni Jazz Choir, che eseguirà a 9 voci un repertorio di musica jazz e pop cantata in diversi stili. Il Maestro di cerimonie sarà Mario Rosini, cantante, pianista e compositore, il cui repertorio si muove – con pari successo – dal jazz al soul, passando per la canzone d’autore.

Ma non sono mancati i disagi. La stazione è stata presa d’assalto da chi aveva raggiunto Trani in treno. Disagi uscendo da Trani anche in direzione nord ma non ascrivibili alla organizzazione bensì ad un incidente che si è verificato sulla 16 bis e che ha determinato il restringimento a una corsia della carreggiata.

Video Azzurro Tricolore