Molfetta, “I sentieri della musica” di Rai Radio1: al via le adesioni

Investe sui giovani talenti “I sentieri della musica”, progetto sostenuto da Rai Radio1, cui hanno aderito sette comuni italiani, da nord a sud, Genova, Zocca, Cortona, Ronciglione, Poggio Bustone, Lagonegro, Molfetta, tutte realtà che hanno dato i natali ad icone pop della musica italiana.

Il progetto è stato lanciato nelle scorse settimane a Terni, nell’ambito di un incontro, inserito nel cartellone del Tic Festival, moderato dal conduttore di Radio1, Ivan Cardia, che ne è anche il promotore. Tende a individuare possibili spazi di condivisione e sinergia per valorizzare i giovani che amano la musica.

«Il progetto che Ivan Cardia ha ideato e sta promuovendo – sottolinea l’assessore alla cultura e al marketing territoriale, Giacomo Rossiello – può davvero fare la differenza per i giovani che si affacciano al mondo della musica e non hanno le risorse per farsi conoscere. Si tratta di una iniziativa che mette in rete direttamente le amministrazioni locali che dialogano dando vita ad un percorso virtuoso finalizzato al sostegno e alla valorizzazione dei talenti locali e del territorio stesso. D’intesa con il Sindaco, Tommaso Minervini, abbiamo convintamente aderito al progetto, una vetrina in tutti i sensi. Invito i nostri giovani – conclude – ad aderire, a farsi sentire».

Tutti gli interessati, giovani artisti, i ragazzi cantautori, band, possono inviare un loro brano e biografia all’indirizzo: radiounomusica@rai.it specificando nell’oggetto “I sentieri della musica”. L’area settore musica della radio, dopo una fase di ascolto e valutazione, contatterà i vari artisti.

Per maggiori info è possibile scrive anche all’indirizzo ivancardia@gmail.com.