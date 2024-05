Bari, il quartiere San Paolo pronto per i festeggiamenti di Santa Rita

Il quartiere San Paolo di Bari è pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. La zona è infatti tappezzata con l’immagine della Santa molto venerata dai pugliesi per la sua vita, per i suoi miracoli.

Santa Rita rappresenta la santa dei casi impossibili e tanti giovani e famiglie pregano affinché lei possa intercedere per un miracolo.

Nel quartiere San Paolo, c’è un giardino a lei dedicato da circa vent’anni. Lì ogni giorno si recano decine di famiglie per venerare la santa. Il prossimo appuntamento è atteso il 21 e il 22 maggio presso il giardino di Santa Rita , via Giovanni Candura.

Atteso nei prossimi giorni il programma dei festeggiamenti.