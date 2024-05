Comunali a Bari, Gemmato: “Quote rosa al 40 per cento”

Quarantacinque donne candidate tra consiglio comunale e municipi con una media del 40% di quote rosa e diversi giovani tra cui un neo 18enne. Tanti volti nuovi, tra professionisti, funzionari, medici, imprenditori, avvocati, impiegati nella squadra di Fratelli di Italia in corsa per le prossime amministrative che si svolgeranno a Bari il prossimo 8-9 giugno. La presentazione è avvenuta nel corso di un incontro che è stata occasione per l’inaugurazione della sede del comitato elettorale. La presentazione dei candidati è avvenuta alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del senatore Filippo Melchiorre, vice coordinatore regionale FdI, del senatore Ignazio Zullo, del presidente provinciale FdI, nonché consigliere regionale, Michele Picaro e del coordinatore cittadino, Antonella Lella. Nel corso dell’incontro è intervenuto per un saluto anche il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Fabio Romito. Gemmato, facendo riferimento ai recenti avvenimenti legate alle tre inchieste su Bari e rivolgendosi ai candidati, ha detto: “State mettendo la faccia in una straordinaria battaglia di verità, noi ci troviamo a condurre questa campagna elettorale in uno dei momenti storicamente più difficili della città di Bari”. Il senatore Melchiorre ha auspicato il “fair play” dei candidati mentre il coordinatore cittadino Lella ha invitato ad essere determinati per ridare alla città un governo di centrodestra.