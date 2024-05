Il numero unico di emergenza arriva anche a Taranto e Lecce

A partire da domani le chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici 0832 (Lecce), 0833 (Gallipoli), 0836 (Maglie) e 099 (Taranto) verranno migrate sul Numero unico di emergenza europeo 112 (Nue 112). Lo annuncia la Regione Puglia. Questo significa che per ogni tipo di richiesta di soccorso dovrà essere composto il numero 112 e a rispondere sarà la centrale unica di risposta afferente la Struttura speciale regionale di avviamento. Resteranno comunque ancora attivi gli attuali numeri 112 (carabinieri), 113 (polizia di Stato), 115 (vigili del fuoco), 118 (soccorso sanitario) e 1530 (emergenza in mare), ma le chiamate verranno prese in carico proprio dalla centrale unica di risposta.