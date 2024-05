Traffico di cocaina nel Nord Barese, 14 arresti

È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori de Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere, agli arresti domiciliari nei confronti di 14 individui residenti a Minervino Murge.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ed eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Minervino Murge con l’ausilio di quelli della Compagnia Carabinieri di Andria, ha svelato l’esistenza e l’operatività di ben 3 distinti “gruppi criminali” dediti in modo stabile e duraturo allo smercio al dettaglio di sostanza stupefacente in maniera quasi esclusiva del tipo cocaina, a plurimi locali acquirenti, con base logistica dislocata in 3 distinte zone del Comune dell’Alta Murgia divenute vere proprie “piazze di spaccio”.