Apre Errico Porzio a Bari, folla per la pizza gratis

Errico Porzio ha aperto la sua pizzeria napoletana in corso Vittorio Emanuele, inaugurando il locale circondato da centinaia di persone in fila per una pizza gratis. In molti, attirati dall’invito social, si sono presentati fin dalle 16.30 per un posto in prima fila: due ore prima dell’inaugurazione ufficiale.”Oggi è gratis ma domani si paga”, saluta la folla Porzio famoso anche per il suo canale social.