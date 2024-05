Bari, addio al cratere: via ai lavori per il palazzetto

Addio al cratere di viale Bartolo a Poggiofranco. Al suo posto nascerà un palazzetto dello sport. Il Comune ha chiuso dopo anni la vecchia vicenda che nel 2011 portò all’avvio di lavori per la realizzazione di una struttura sportiva gestita però da un privato. Un accordo che non andò mai in porto, lasciando poi quella zona completamente abbandonata. Fin quando non si è deciso di fare partecipare il progetto di un nuovo palazzetto, il primo del quartiere, ai fondi Pnrr.

Il Comune ha ottenuto il finanziamento e ha proceduto con l’aggiudicazione della gara. Ieri sono iniziati i lavori che riguarderanno la realizzazione, su un’area di 30mila metri quadrati di proprietà comunale di un nuovo impianto sportivo multidisciplinare destinato ad ospitare tre discipline sportive: la pallacanestro, la pallavolo e il taekwondo/karate. Il progetto prevede un unico edificio a due piani alto circa 10 metri, con una grande palestra adeguata ad ospitare partite ufficiali di basket e volley. La struttura sarà realizzata con materiali e secondo le dimensioni regolamentari previste dalle rispettive federazioni sportive, in modo da poter ottenere le omologazioni necessarie.

Previsti gli spogliatoi per le due squadre e gli staff di arbitraggio, completi di docce, nonché di una tribunetta per il pubblico, cui saranno messi a disposizione dei bagni. La restante parte dell’edificio ospiterà, invece, diverse sale destinate alle arti marziali e, in particolare, alla pratica competitiva del taekwondo e karate, complete di tatami e arredi specifici, funzionali al riscaldamento muscolare e dotate di servizi di supporto (spogliatoi, bagni, docce). Gli altri spazi disponibili saranno adibiti a segreterie ed uffici per istruttori e personale di staff impiegato nell’accoglienza e nella gestione della struttura. Tutti gli ambienti saranno perfettamente accessibili alle persone con disabilità. Il costo dell’opera ammonta a 5.550.000 euro.