Bari, disagi a Japigia: “Auto sui marciapiedi”

“Ci ritroviamo oggi a parlare delle cose fatte senza senso e soprattutto senza interpellare commercianti e residenti”. Inizia così la denuncia di Luca Bratta, presidente comitato cittadino primo municipio. “Questa è via Daunia rione Japigia – denuncia – l’amministrazione comunale ha avuto la splendida idea di rifare il manto stradale, creando posti auto a spina di pesce con l’idea di riparare al danno creato in viale Japigia con la pista ciclabile. Tutto questo ha creato malumore e disagio ai commercianti e residenti perché, con un marciapiede così stretto le auto vetture parcheggiano davanti l’ingresso dei negozi ma soprattutto, le stesse auto impediscono il passaggio delle persone in carrozzina che si trovano, anche davanti ai pali dell’illuminazione pubblica. Praticamente un disastro. Il Comune intervenga immediatamente per garantire i diritti dei cittadini”.