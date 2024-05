Un mezzo ha perso carico sulla statale 16, in direzione Nord. Lo segnala la polizia locale raccomandando di prestare attenzione per i possibili disagi non solo legati al manto stradale, ma anche al traffico che attualmente risulta rallentato. È accaduto in particolare all’altezza dell’uscita per l’aeroporto di Bari Palese.

Foto repertorio