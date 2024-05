Chef stellati con gli studenti del Majorana: è il concorso “ChePuglia”

Giunge alla terza edizione “ChePuglia” il concorso nazionale organizzato dall’’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Bari e dalla dirigente scolastica dell’istituto Paola Petruzzelli, in collaborazione con i fratelli Sgarra del ristorante Casa Sgarra di Trani (BT): Felice, chef stellato Michelin dal 2013, Riccardo, perfetto direttore di sala e Roberto, sommelier di alto profilo e competenza.

Mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 9:00, la sede principale dell’istituto, in via Salvatore Tramonte 2 al quartiere San Paolo di Bari, sarà teatro di una avvincente competizione a squadre, capeggiate da chef blasonati e composte da studenti delle classi dell’istituto.

Chef stellati Michelin come Felice Sgarra del ristorante Casa Sgarra a Trani (BT); Massimo Camia del ristorante omonimo a La Morra (CN); Puccio Fischietti del ristorante Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda (AV); Antonio e Nicola Fossaceca del ristorante Al metrò di San Salvo (CH) supporteranno gli studenti del Majorana in gara per questa terza edizione di ChePuglia 2024 per la riproduzione di piatti che avranno come ingrediente principale sua maestà l’olio evo. Le quattro squadre di ragazzi dell’istituto saranno capitanate dagli chef stellati ed eseguiranno i piatti proposti dagli stessi per poi essere giudicati da una giuria tecnica di qualità. Gli studenti avranno il privilegio di lavorare a fianco dei quattro chef per apprendere segreti e tecniche di preparazione. L’istituto alberghiero al quartiere San Paolo si accinge a trasformarsi nel teatro di una avvincente competizione a squadre: 4 chef per 4 piatti diversi, in cui sarà impiegato l’olio evo come ingrediente principe, elaborati da 4 squadre con il valido supporto dei docenti.

Trionfa con ChePuglia la tradizione pugliese, con il gusto genuino e inconfondibile dell’arte olearia con uno dei prodotti più gustosi, autentici e rappresentativi della nostra regione, ormai riconosciuto, ricercato ed esportato in tutto il mondo.

Al termine della mattinata in cui chef, alunni e docenti interagiranno sinergicamente in un confronto continuo, una giuria qualificata ed eterogenea, presieduta dalla dirigente scolastica Petruzzelli e composta da chef, giornalisti e blogger, decreterà i piatti vincitori degli alunni più meritevoli. Il vincitore sarà ospitato da ogni chef stellato presso il proprio ristorante, avendo l’opportunità di seguire uno stage formativo qualificante.

La chiusura della terza edizione di ChePuglia, a partire dalle ore 12,30 sino alle 13,30 in cui avverrà la finitura dei piatti (elaborati dagli studenti supportati dagli chef stellati e dai docenti), sarà coronata dalla premiazione delle squadre vincitrici e degli alunni scelti per l’assegnazione dello stage.