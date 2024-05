Obesità: 50 visite gratuite al De Bellis di Castellana Grotte

Una cinquantina di visite gratuite. Questo il lusinghiero bilancio della due giorni dedicata dall’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte all’obesità e alla chirurgia bariatrica. I cittadini prenotati hanno potuto conoscere direttamente il team di esperti che offre un percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare con la presa in carico totale del paziente seguito da medici endocrinologi, biologi, nutrizionisti, dietisti, psicologi, chinesiologi (specialisti del movimento), chirurghi bariatrici, cardiologi, radiologi, gastroenterologi, endoscopisti, anestesisti e pneumologi per un totale di circa 35 unità.

“Abbiamo avuto un forte riscontro riuscendo a soddisfare le richieste nell’arco delle due giornate”, ha commentato con soddisfazione il direttore sanitario dell’Irccs Roberto Di Paola che ha annunciato la ripetizione di queste iniziative perché “è necessario fare informazione, prevenzione per contrastare l’obesità, causa delle principali malattie”.

Preoccupante il dato pugliese con una stima di 300-400 mila persone che soffrono di obesità: “per questo la Regione Puglia – ha sottolineato il presidente del Civ Enzo Delvecchio – ha puntato sull’Irccs De Bellis per offrire una risposta adeguata. In meno di due anni, grazie agli eccellenti risultati ottenuti con 1.700 pazienti l’anno assistiti, di cui circa 200 orientati per la chirurgia bariatrica, la nostra struttura è diventata un punto di riferimento indispensabile per la Puglia e l’intero mezzogiorno. La conoscenza e l’informazione assumono un ruolo fondamentale, per

questo – ha concluso Delvecchio – abbiamo voluto dedicare questo fine settimana ad un open day per dare la possibilità ai cittadini di conoscere il nostro team e scegliere il percorso migliore perché dall’obesità si può guarire”.