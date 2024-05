Pitbull aggredisce bimba di due anni e mezzo nel Milanese

Una bambina di due anni e mezzo è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La bimba è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso nell’ospedale milanese e presenta profonde lesioni al volto e agli arti inferiori. Illesa, invece, la sorella. Ne dà notizia l’Ansa.

La zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata nel medesimo ospedale. Sul posto, una palazzina in via Picardi dove vivono madre, padre e le due gemelle, tutti salvadoregni, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale di Sesto San Giovanni, l’Ats e il 118. La zia, una 24enne che faceva da baby-sitter alle gemelline, prima ha lottato con l’animale, riportando delle lesioni alle mani, e poi, dopo aver rinchiuso le nipotine in una stanza, è corsa sul balcone scavalcando la ringhiera e arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dal pitbull che la inseguiva.

Aggrappata chiedendo aiuto, in alcuni momenti ha anche accennato a gettarsi di sotto, dato che la casa è situata al primo piano, ma poi con l’arrivo dei Vigili de fuoco è stata tratta in salvo e portata in sicurezza a terra. All’arrivo degli agenti della Polizia Locale nell’appartamento il cane era tornato tranquillo, senza dare alcun segno di agitazione nonostante quanto avesse fatto poco prima. I vigili lo hanno catturato e consegnato agli addetti del canile che lo hanno preso in consegna in attesa delle decisioni dell’autorità sanitaria. Le due sorelline erano ancora in bagno, una sanguinante, che urlava disperatamente, e l’altra che piangeva, ma senza alcuna ferita. La bambina ferita una volta in ospedale è stata sottoposta a una delicata operazione di chirurgia pediatrica per cominciar a ridurre l’entità delle lesioni al volto, soprattutto nella parte bassa del viso, intorno al mento, e a una gamba: quest’ultima ferita, in particolare, estremamente profonda, preoccupa i sanitari. Probabilmente saranno necessari ulteriori interventi e una plastica ricostruttiva. Un’altra aggressione si è verificata questa mattina, ma dagli esiti minori, a Vignate, sempre in provincia di Milano. Una donna di 72 anni è stata morsicata in un’area per cani del Parco Trenzanesio. Il 118 si è recato sul posto medicandola ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.