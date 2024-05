Protesta del personale del Cara: “Precarie condizioni igieniche”

Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale addetto alla pulizia ed igiene ambientale del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Bari Palese ed hanno indetto un presidio di protesta sotto la sede della Prefettura di Bari in Piazza della Libertà martedì 14 maggio.

Questa mobilitazione, dichiara il Segretario Generale della Filcams Cgil Bari Antonio Ventrelli, “è stata indetta per denunciare la precaria condizione igienico-sanitaria in cui versa da tempo il centro di accoglienza per richiedenti asilo – C.A.R.A. di Bari Palese con gravi rischi per la salute sia dei lavoratori che degli ospiti (stabilmente ormai da tempo intorno alle 1.300 unità) e la insostenibile situazione lavorativa anche sotto il profilo della sicurezza in cui sono costretti ad operare i predetti pulitori occupati alle dipendenze dell’azienda Lucente spa.”

Al riguardo, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno più volte richiesto negli ultimi mesi un confronto con la Prefettura di Bari che è invece rimasta inerte. “Pertanto, chiediamo di essere convocati dalla Prefettura di Bari (committente) affinché vengano garantite ai lavoratori delle pulizie del C.A.R.A. condizioni di lavoro dignitose nel pieno rispetto delle norme che garantiscono la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, conclude il segretario Ventrelli.