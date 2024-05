Bari, prendono forma i nuovi 11 murales al San Paolo

“Altri 11 punti di luce nel quartiere San Paolo. In questi giorni si intravedono le prime opere di street art realizzate con il progetto SanPArt“. Le immagini sono state pubblicate dal sindaco Antonio Decaro. “Saranno 11 in totale sulle facciate dei palazzi nel quartiere popolare che sta diventando un museo di street art a cielo aperto – spiega ancora – Le opere raccontano quello che succede quando l’arte urbana incontra la comunità con i suoi sogni, i suoi problemi e la sua voglia di riscatto. In questi anni abbiamo cercato di creare luoghi e situazioni di bellezza in un quartiere che ha ancora bisogno di tanta attenzione”.