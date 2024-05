Giornalismo pugliese in lutto: è morto Vito Raimondo

E’ morto Vito Raimondo, giornalista barese. Raimondo è il creatore e il fondatore, nel 1988, del periodico del Circolo “Sotto Rete” il Giornale del Circolo Tennis di Bari di cui è stato direttore sino alla fine. Per un breve periodo ha collaborato anche con Borderline24 come opinionista. Puntuale, attento e rigoroso, il giornalismo pugliese perde l’eleganza nello stile e la compostezza che spesso si fa fatica a ritrovare in questi giorni. Ai figli Antonello e Umberto, ed ai famigliari tutti, va il profondo abbraccio di tutta la redazione di Borderline24.