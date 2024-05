Mafia a Bari, prosegue l’amministrazione giudiziaria Amtab

Prosegue l’amministrazione giudiziaria dell’Amtab di Bari, azienda per il trasporto pubblico urbano in cui sono state accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ambito dell’inchiesta Codice interno che lo scorso 26 febbraio ha portato all’arresto di 130 persone per voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019. Il provvedimento di amministrazione giudiziaria fu disposto dal tribunale delle misure di prevenzione dinanzi al quale oggi si è stata celebrata un’udienza in cui è stata disposta la prosecuzione della misura. All’Amtab, secondo quanto accertato dalla indagini, sono state assunte persone vicine al clan del boss Savino Parisi. L’avvocato che difende l’Amtab, Bruno Vigilanti, spiega che nel corso dell’udienza è “stato dato atto di tutte iniziative adottate dagli organi direttivi – diversi da quelli in essere all’epoca dei fatti, alcuni anche molto risalenti – per rimuovere le criticità valorizzate nel provvedimento. L’udienza è stata aggiornata a data da individuarsi”.