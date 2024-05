Summer Festival, 50 artisti pronti ad esibirsi sui palchi italiani

Oltre 50 artisti per quattro appuntamenti di musica live nel segno dell’estate, da Alessandra Amoroso a Wax. Sono i numeri del ‘105 Summer Festival 2024’ appuntamento gratuito che si terrà a partire dal 14 giugno a Baia Domizia (Arena dei Pini), in Campania, per poi proseguire con Venezia il 21 giugno (Parco San Giuliano), con Genova il 28 giugno (Piazza della Vittoria), per chiudersi il 5 luglio a Massa (Piazza Aranci). I concerti, introdotti da un dj set firmato 105, saranno presentati dai due conduttori dell’emittente radiofonica Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Protagonisti sul palco gli artisti al top delle classifiche in rappresentanza della scena musicale Italiana, tra cui anche gli artisti che hanno partecipato all’ultimo Sanremo. Per citarne solo alcuni: Alessandra Amoroso, Articolo 31, Baby K, BigMama, Clara, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fedez, Leo Gassman, Geolier, Ghali, Mahmood, Negramaro, Santi Francesi, Tananai, Tony Effe. Nel cast ci sarà anche La Rappresentante di Lista e poi altri artisti che calcheranno il palco saranno comunicati a breve. “Ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella – ha spiegato in conferenza stampa Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset -. Quest’anno possiamo parlare a tutti gli effetti di tour di Radio 105, un format che auspichiamo diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva. Ringrazio i sindaci e le amministrazioni comunali che ci ospiteranno e che hanno creduto nel progetto”. Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live su Radio 105.