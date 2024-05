Torna l’incubo delle spaccate a Bari, ladri in due locali

Torna l’incubo delle spaccate a Bari. Due i locali colpiti nella notte: il panificio Pupetta in via Cairoli e il negozio Half in via Abate Gimma. Nel panificio i ladri hanno forzato la saracinesca e sono scappati con pochi soldi. “Sei felice sei a Bari!!!!la focaccia di Pupetta va a ruba anche di notte”, commenta con sarcasmo la proprietaria del panificio.